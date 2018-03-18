أبوظبي (الاتحاد)

أكد لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوحدة، أنه لن يتحدث عن حظوظ فريقه في البطولة، وأن ما يهمه هو كيفية الفوز بالنقاط التسع المتبقية، وبعدها يرى ما يحدث، بينما أشاد بتطبيق تقنية الفيديو في الدوري، ووصفها بأنها توفر العدالة، حتى وإن توقف اللعب لدقيقة أو دقيقتين، وأنها تمثل إضافة إيجابية.

وقال: سعيد بالنتيجة وبإصرار اللاعبين ورغبتهم في الانتصار، لعبنا بشكل جيد، وقدمنا مباراة كبيرة، والهدف الذي دخل مرمانا «هدية» ولم يكن مبرراً، ونحن في وضع جيد، ونعمل على تحضير الفريق للمواجهة المقبلة.

وأضاف: عانينا عدداً من المشاكل، وخرج محمد عبد الباسط ومحمد العكبري مصابين، أتمنى أن تكون إصابة عبد الباسط بسيطة، وهناك ضغط على اللاعبين، وينتج عنه عدم التركيز وإضاعة الفرص، ونلعب كل 4 أيام، وقبلها كنا نلعب كل 3 أيام، وهذا أمر صعب على اللاعبين، ولا أحصل على الوقت الكافي لتحضير الفريق وعلاج الأخطاء.