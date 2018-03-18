«الملك» يفض «الشراكة البرتقالية» بـ «السيناريو المكرر»

معتصم عبدالله (الشارقة)

احتفل الحسن صالح، الظهير الأيسر للشارقة، بهدفه الأول بقميص «الملك»، والأول في دوري المحترفين على الإطلاق، حينما قاد فريقه للفوز على عجمان بهدف من تسديدة يسارية في الدقيقة 17، مستفيداً من تمريرة زميله محمد إبراهيم، وهو الهدف الأول لصالح في مباراته رقم 89 في الدوري، بعدما لعب سابقاً لنادي الإمارات قبل الانتقال إلى الشارقة.

ومثل الفوز على «البرتقالي» هدية من لاعبي الشارقة لمدربهم عبدالعزيز العنبري في أولى مبارياته، بعد قرار إدارة النادي تجديد تعاقده على رأس الإدارة الفنية لـ «الملك» لموسمين مقبلين، وفض الشارقة شراكته في النقاط مع عجمان، وانفرد بالمركز السابع برصيد 26 نقطة، مقابل 23 نقطة لـ «البرتقالي» العائد لمربع النتائج السلبية بعد جولتين على التوالي، حقق خلالهما التعادل مع الإمارات 1-1 والفوز على الظفرة 3-1.

ولم يمنع النقص العددي في صفوف الفريقين، بطرد البرازيلي فاندر فييرا لاعب الشارقة بالحمراء المباشرة، والأوزبكي حيدروف لاعب وسط عجمان بالإنذار الثاني بعد كرة مشتركة، «الملك» من تأكيد أفضليته أمام «البرتقالي» بالفوز الثالث على التوالي، خلال الموسم الحالي، بعد الأول 1-0 في مباراة الدور الأول للدوري، علاوة على إقصائه عجمان من دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة بنتيجة 2-0 في المواجهة الرسمية الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي.

جرت على هامش المباراة احتفالية مبسطة لتوقيع كتاب الدكتور سلطان حرمول «ذكريات لا تنسى»، بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ويؤرخ الكتاب لبدايات رياضة الإمارات ما بين عامي 1943 وحتى 1974.