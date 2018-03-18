تين كات: لا أملك أي أعذار للخسارة

أبوظبي (الاتحاد)

اعترف الهولندي تين كات، المدير الفني للجزيرة، بأحقية العين في الفوز بالمباراة، مشيداً بالأداء القوي الذي أظهره متصدر الدوري الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له بعكس «فخر أبوظبي».

وقال: «ليس لدي أعذار بسبب الخسارة، لأن العين استحق الفوز، نظراً لما قدمه طوال الـ 90 دقيقة، وعانينا كثيراً طوال الموسم بسبب الإيقافات والإصابات التي طاردت الفريق في المباراة، واضطررنا لإخراج لاعبين من الوسط، ومشاركة اثنين بدلاً منهما ليسا لاعبي وسط، وليس لدي أحد على دكة البدلاء فماذا نفعل؟ وتم تغيير مراكز اللاعبين في فترات عدة أثناء المباراة، من أجل سد الثغرات». وأضاف: «أشعر بالأسف للمدافع خليفة الحمادي، بعد أن تسبب في خطأ كلف الفريق الخسارة، ورغم ذلك فإنه قدم مباراة كبيرة، ونجح في استخلاص كرات، ومثل هذه الأخطاء تحدث، وأتمنى أن يتعلم منها في المستقبل، لأنه لم يكن لها أي مبرر على الإطلاق».