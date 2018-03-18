زوران: الفترة المقبلة تحتاج إلى الواقعية والذكاء

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين لاعبي فريقه، بعد الفوز على الجزيرة، وإكمال مسيرة التفوق وصدارة الدوري، مشيراً إلى أن «الزعيم» يدخل فترة الراحة، ولكن مع استمرار مشاركة لاعبي المنتخب، والاستعداد الجيد مهم في الفترة المقبلة، في ظل الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظر «البنفسج».

وقال: الفوز على ملعب الجزيرة ليس سهلاً، ولكن لا يمكن الاحتفال كثيراً، فقد حققنا فوزاً واحداً، ولم نحصد أي لقب، وهناك 3 مباريات في الملعب، مما يعني أن 9 نقاط متبقية، والفارق بيننا وبين الثاني 4 نقاط، ولهذا علينا التفكير في المباريات المقبلة بجدية أكبر، وعدم التفريط في أي نقطة، أو الاستهانة بأحد، والمباراة المقبلة أمام دبا الفجيرة مهمة للغاية؛ لأن المنافس من الفرق العنيدة، ويقدم مستويات جيدة أمام العين، وأذكر أنني تعرضت لخسارتي الأولى في الدوري على يد «النواخذة»، كما أننا تعادلنا في مباراة الدور الأول.

وأضاف: نحتاج إلى الواقعية والذكاء في الفترة المقبلة، ويجب علينا التركيز في كل مباراة بنسبة أكبر من سابقتها، واللقاءات حاسمة، ولا يمكن الحديث في هذا الوقت عن الأخطاء التي تم ارتكابها، ولكننا نعود لها قبل استئناف البطولة، وفي الوقت ذاته، فإن اللاعبين تعرضوا لضغوطات كثيرة بسبب المنافسة في أكثر من جبهة، وعدم تحقيق فوز في «الآسيوية» أسهم في الضغوط أيضاً.