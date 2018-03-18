قرار الحكم صحيح باحتساب ركلتي جزاء وإلغاء هدفين للعين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فريد علي المحلل التحكيمي لقناة «أبوظبي الرياضية»، أن طاقم التحكيم نجح في إدارة اللقاء، وفق أفضل درجات التميز، من خلال المتابعة الدقيقة لكل الحالات، وحركة اللاعبين في الملعب، والتعاون الإيجابي من يعقوب الحمادي حكم الساحة مع مساعديه أحمد الراشدي وجمعة المخيني، مشيراً إلى أن قرار الحكم صحيح بإلغاء هدفين للعين في الدقيقتين 27 و38 بداعي التسلل، إذ يحسب للمساعد الأول أحمد الراشدي المتابعة الجيدة والتوقيت الدقيق لحالتي التسلل في الحالتين، من دون حاجة للاستعانة بتقنية الفيديو التي أكدت في الحالتين أن قراري الراشدي لا غبار عليهما.

وقال فريد علي، إن ركلة الجزاء المحتسبة للعين في الدقيقة 42 صحيحة، لوجود لمسة يد على العُماني محمد المسلمي مدافع الجزيرة، وكان يجب على حكم «تقنية الفيديو» عدم التدخل في قرار إشهار البطاقة الصفراء للاعب الجزيرة على خلفية ركلة الجزاء وطلب حضور الحكم، ولاحظنا أن الحمادي لم يشهر أي إنذار للمسلمي. وحول احتجاج «العيناوية»، بسبب القرارات التحكيمية في الشوط الأول، قال فريد علي: كانت هناك مطالبات باحتساب إنذارات ضد بعض لاعبي الجزيرة، بسبب الالتحام بين اللاعبين على الكرة، لكن قرارات الحكم الحمادي صحيحة في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين، حسب المخالفات في الملعب.

وأشار فريد علي إلى أن الأداء التحكيمي لم يختلف كثيراً في الشوط الثاني على غرار ما حدث في الشوط الأول القوي والمثير بين الفريقين، وتابعنا القرار الصحيح باحتساب ركلة جزاء للعين في الدقيقة 67، بسبب وجود مخالفة واضحة من أحد مدافعي الجزيرة على البرازيلي كايو، والقرار يحسب للمساعد الثاني جمعة المخيني؛ لأن حكم الساحة لم يكن بحاجة للتأكد من صحة القرار عبر «تقنية الفيديو» بسبب المتابعة الدقيقة للحالة التحكيمية، خصوصاً أن القرار كان على صلة بركلة جزاء.

وأضاف: الطاقم التحكيمي تابع الأداء الجيد حتى صافرة النهاية بالتميز في كل القرارات، خلال المواجهة التي تدخل في درجة عالية من الصعوبة؛ لأنها كانت بين فريقين كبيرين ومهمة أيضاً للعين الساعي للدفاع عن الصدارة في هذه المرحلة المهمة من دوري الخليج العربي.