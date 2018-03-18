«الزعيم» يطرق أبواب «اللقب 13»

علي الزعابي، عبدالله عامر (أبوظبي)

نجحت مغامرة الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين بالتشكيلة الهجومية التي دخل بها لقاء الجزيرة مساء أمس، في قمة «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، وانتزع «الزعيم» فوزاً مهماً وثلاث نقاط بـ«وزن الذهب»، اقترب منها من حصد اللقب للمرة الـ 13، إذ يكفيه الفوز بمباراتين في الجولات الثلاث المتبقية، حيث يلتقي بملعبه مع دبا الفجيرة والظفرة، وبينهما يخرج لمواجهة النصر، وأعاد «البنفسج» فارق النقاط الأربع مع الوحدة أقرب منافسيه على اللقب «44 مقابل 40».

ويحسب للعين أيضاً أنه كسر صيامه عن الفوز أمام «فخر أبوظبي» في آخر 5 مواجهات بينهما في جميع البطولات، وخاض متصدر الدوري «قمة الجولة» بتشكيلة هجومية ضمت الشحات وعمر عبد الرحمن وكايو وبيرج، بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن، ولم تبد خطة اللعب غريبة، بحكم لعب الفريق بها في أكثر من مناسبة، ولكن الجديد في هذا اللقاء هو اللامركزية التي أتقنها لاعبو العين ببراعة، وأسفرت عن فرص خطيرة طوال المباراة، بتبادل الشحات وكايو وعمر عبد الرحمن للمراكز، في أكثر من مناسبة، خصوصاً في الشوط الأول، بالإضافة إلى تقدم محمد عبد الرحمن ومساندته الهجومية وتغير مركزه مع عمر عبد الرحمن الذي عاد كثيراً لبناء الهجمة وتوزيع الكرات للشحات وكايو، مستغلاً انطلاقات اللاعبين وتجهيزها لبيرج، وبالتالي ضمن «الزعيم» تفوقه في اللقاء، وحصد «النقطة 44»، وإعادة الفارق مرة أخرى إلى 4 نقاط أمام الوحدة.

وتسبب إهمال مدافعي الجزيرة في احتساب ركلتي جزاء على الفريق، بجانب ركلة حرة مباشرة جاء منها الهدف الثالث لـ «الزعيم»، ونجح خصيف في إنقاذ ركلة الجزاء الأولى ولكنه فشل في الأخرى، ورغم التبديلات التي أجرها المدرب الهولندي تين كات، والتغيير الكبير في طريقة اللعب من الجزيرة، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة معظم الفرص إلى أهداف.

وحاول تين كات دخول الشوط الثاني، خصوصاً بعد التأخر بهدفين، والمغامرة بشكل كبير ولكنه لم يتمكن من السيطرة على وسط الملعب، وأسهم عمر عبد الرحمن بشكل كبير في الفوز المهم، بعد تسجيله هدفين من ركلة جزاء وركلة حرة مباشرة، ليحصد نجومية اللقاء بكل المقاييس، مترجماً أفضلية فريقة على مدار الشوطين، بسبب التنويع المكثف للكرات، ووجود أكثر من عنصر مهم في تشكيلة الفريق العيناوي.