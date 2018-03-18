أهل الفن: كلنا «أصحاب همم»

أسامة أحمد (دبي)

«كلنا أصحاب همم» مع منتخب الإرادة على درب الإبداع في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، استعداداً لخوض تحدي الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، بهذه الكلمات استهل عدد من أهل الفن حديثهم لـ«الاتحاد» بمناسبة انطلاق النسخة التاسعة لهذا الحدث الإنساني والرياضي المهم الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن الاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة المبدعة على الصعد كافة، يعزز النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» في المحافل القارية والدولية.

وقال الفنان فايز السعيد: أتشرف بأن أكون سفيراً لفئة غالية على قلوبنا جميعاً، أعد أغنية خاصة مع حمد العامري بمناسبة استضافة أبوظبي للنسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، وهى «بلد زايد» من كلمات الشاعر أحمد الغفلي وهو من شعراء الإعاقة البصرية، مما يؤكد إبداع «أصحاب الهمم» ليس في المجال الرياضي وحده، والذين اقتح موا العديد من المجالات بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأشار السعيد إلى أن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به «أصحاب الهمم» لعب دوراً كبيراً في تفجير الطاقات الكامنة لهم، مما كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى أهدافهم المنشودة وفق ما يصبو إليه كل منتسب للعبة.

وأكد أن مساهمة الفنانين في مثل هذه الفعاليات والأحداث المهمة التي تقام باسم الدولة واجب وطني، ونتطلع للتواجد في مثل هذه المناسبات في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا.