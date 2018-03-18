«الأولمبياد الخاص» يلون سماء العاصمة



تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018 أبوظبي (الاتحاد) احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 التي انطلقت فعالياتها في أبوظبي وتستمر حتى الجمعة، وازدانت واجهة المبنى الرئيسي للشركة بعرض مرئي تضمن الشعار الرسمي للأولمبياد وصور للاعبي فريق الإمارات المشارك. وتعد أدنوك الراعي الرئيسي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، حيث سيحل أكثر من 7 آلاف رياضي يمثلون أكثر من 170 دولة ضيوفاً على أبوظبي لأكثر من أسبوعين من المنافسات الرياضية، وسيقوم الرياضيون من الجنسين من ذوي الإعاقة الذهنية الذين ينحدرون من ثقافات وخلفيات متعددة بإبراز قدراتهم الرياضية من خلال التنافس في 24 لعبة، تتضمن الجمباز وكرة السلة وركوب الدراجات والتزلج وكرة القدم والجولف. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام أدنوك بقيم الأولمبياد الخاص، وتماشياً مع برنامج الشركة للمسؤولية المجتمعية الذي يعتمد على أربع ركائز أساسية هي الثقافة والمجتمع، والتعليم والابتكار، والسلامة والبيئة، والسعادة والصحة، ويهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمع الإماراتي.