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220 طبيباً يقدمون خدمة «5 نجوم» للمشاركين

8500 فحص شامل في برنامج «الرياضيون الأصحاء»
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تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

مصطفى الديب (أبوظبي)

لأن هناك رسالة من أبوظبي للعالم، فكان الحدث، ولأن الحدث لأصحاب الهمم فكانت المبادرات الرائعة والبرامج المميزة التي تؤكد أن عاصمة الإمارات هدفها دائماً راحة أصحاب الإرادة، تشهد الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً في أبوظبي مجموعة من المبادرات الهادفة التي خرجت إلى النور من عاصمة الخير وإلى من يستحقونه.

برنامج «الرياضيون الأصحاء» واحد من هذه البرامج الرائعة التي تؤكد أن للحدث رسالة إنسانية، فقد حرصت اللجنة العليا المنظمة على أن يكون هناك فحوصات طبية وصحية شاملة للحفاظ على المشاركين، وللتعرف على قابليتهم لممارسة الرياضة.

البرنامج لا يشمل فقط مجرد الفحص، ولكنه يشكل أيضاً دروساً في الصحة ومحاضرات توعوية عن العادات الصحية اللازمة لأي رياضي ممارس لمختلف الألعاب.

انطلق برنامج «الرياضيون الأصحاء» بشكل رسمي أمس الأول، وشهد إقبالاً غير عادي من المشاركين الذين تخطى عددهم الألف رياضي، ويشمل سبعة فحوصات طبية هي العين والأذن والأسنان والعلاج الطبيعي والتغذية والعادات الصحية وعلاج القدم.

وخضع المشاركون لفحص شامل للنظر وكذلك للأسنان، مع وضع روشتة خاصة بطرق الحفاظ على النظر والأسنان، وكذلك فحص السمع وطرق الحفاظ عليه. ... المزيد
     
 

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