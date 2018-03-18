300 إعلامي ينقلون الحدث للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

كعادتها دائماً، تؤكد العاصمة أبوظبي أنها الحدث، لا سيما على الصعيد الإعلامي، حيث يحرص إعلاميو العالم على الوجود في أي حدث يقام على أرضها كونهم على علم تام بالنجاح الذي سيتحقق على أرض زايد الخير.

الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي افتتحت رسمياً أمس، تعد واحدة من الأحداث الجاذبة، لاسيما أنها تخص أصحاب الهمم الذين توفر لهم الإمارات كل عوامل النجاح.

ورغم أن الحدث إقليمي ويمثل تجربة مصغرة من الألعاب العالمية التي ستقام على أرض العاصمة الإماراتية العام المقبل، إلا أنه جذب العديد من وسائل الإعلام من أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، ووصل عدد الإعلاميين المسجلين في موقع الرسمي للبطولة إلى ما يقرب من 300 إعلامي وإعلامية، وتحديداً 280 شخصاً، وهذا الرقم قابل للزيادة منذ أمس وحتى اليوم، لا سيما أن المنافسات الفعلية سوف تنطلق هذا الصباح.

وأقامت اللجنة العليا المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً بأرض المعارض، في إطار حرصها الدائم على تسهيل عمل الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي لتغطية الفعاليات.

وأعرب محمد الشحات المستشار الإعلامي للأولمبياد الخاص العالمي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي يتحقق على أرض عاصمة الإمارات، وقال: من المؤكد أن وصول عدد الإعلاميين المسجل لهذا الرقم يعد نجاحاً بكل المقاييس، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الألعاب الإقليمية هي تجربة مصغرة للألعاب العالمية التي تقام على أرض أبوظبي العام المقبل.

وأضاف: لقد عودتنا أبوظبي دائماً على النجاح والتنظيم الرائع، ويظهر ذلك جلياً من خلال التجهيزات الرائعة للضيوف، وتوفير كل سبل النجاح سواء للمشاركين الذين تخطى عددهم الألف رياضي أو الوفود نفسها التي جاءت لتشجيع ذويها.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم العاصمة التي عودت العالم على التميز والإبهار دائماً في مختلف الأحداث الرياضية.