300 إعلامي ينقلون الحدث للعالم

أبوظبي (الاتحاد)
كعادتها دائماً، تؤكد العاصمة أبوظبي أنها الحدث، لا سيما على الصعيد الإعلامي، حيث يحرص إعلاميو العالم على الوجود في أي حدث يقام على أرضها كونهم على علم تام بالنجاح الذي سيتحقق على أرض زايد الخير.
الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي افتتحت رسمياً أمس، تعد واحدة من الأحداث الجاذبة، لاسيما أنها تخص أصحاب الهمم الذين توفر لهم الإمارات كل عوامل النجاح.
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وأقامت اللجنة العليا المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً بأرض المعارض، في إطار حرصها الدائم على تسهيل عمل الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي لتغطية الفعاليات.
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وأضاف: لقد عودتنا أبوظبي دائماً على النجاح والتنظيم الرائع، ويظهر ذلك جلياً من خلال التجهيزات الرائعة للضيوف، وتوفير كل سبل النجاح سواء للمشاركين الذين تخطى عددهم الألف رياضي أو الوفود نفسها التي جاءت لتشجيع ذويها.
وأعرب عن ثقته التامة في خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم العاصمة التي عودت العالم على التميز والإبهار دائماً في مختلف الأحداث الرياضية.