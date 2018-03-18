هنا أبوظبي بداية الأمل 15 لعبة في 7 ميادين

مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق في العاشرة صباح اليوم، منافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة أبوظبي لخمسة أيام، وتبدأ المنافسات في العاشرة صباحاً بمختلف ميادين الاستضافة، باستثناء منتجع الفرسان الذي سوف يستضيف الفروسية بداية من الغد، وتقام فعاليات 5 ألعاب على ملاعب أرض المعارض، هي تنس الطاولة والسلة والطائرة والتزلج بالعجل وتنس الريشة، وفي التوقيت نفسه تقام فعاليات 10 ألعاب أخرى.
وتقام المنافسات في ثمانية مواقع بالعاصمة أبوظبي، هي أرض المعارض ومدينة زايد الرياضية وجامعة نيويورك ومبادلة أرينا ونادي الجزيرة ومنتجع الفرسان وحلبة مرسى ياس ونادي ضباط القوات المسلحة.
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وشهدت المواقع المستضيفة للألعاب الـ 16 أمس الأول برنامج التقسيم، وهو المحطة التحضيرية الأخيرة بالنسبة للاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص.
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