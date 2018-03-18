هنا أبوظبي بداية الأمل 15 لعبة في 7 ميادين

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق في العاشرة صباح اليوم، منافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة أبوظبي لخمسة أيام، وتبدأ المنافسات في العاشرة صباحاً بمختلف ميادين الاستضافة، باستثناء منتجع الفرسان الذي سوف يستضيف الفروسية بداية من الغد، وتقام فعاليات 5 ألعاب على ملاعب أرض المعارض، هي تنس الطاولة والسلة والطائرة والتزلج بالعجل وتنس الريشة، وفي التوقيت نفسه تقام فعاليات 10 ألعاب أخرى.‬

وتقام المنافسات في ثمانية مواقع بالعاصمة أبوظبي، هي أرض المعارض ومدينة زايد الرياضية وجامعة نيويورك ومبادلة أرينا ونادي الجزيرة ومنتجع الفرسان وحلبة مرسى ياس ونادي ضباط القوات المسلحة.‬

ويشارك منتخبنا بأكبر بعثة في المنافسات يبلغ مجموعها 200 فرد من بينهم 141 لاعباً ولاعبة، ويضم المنتخب 31 لاعباً ولاعبة من الأصحاء و110 من أصحاب الهمم، ويشارك منتخب الإرادة في 15 لعبة من أصل 16، ويمتلك العديد من النجوم والمواهب من أصحاب الباع الطويل في عالم الأولمبياد الخاص من بينهم لاعبة ألعاب القوى حمدة الحوسني، وكذلك شقيقتها مريم الحوسني لاعبة البولينج، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الآخرين الذين يعول عليهم الجميع كثيراً في حصد العديد من الميداليات خلال الحدث الكبير.‬

و‫شهدت المواقع المستضيفة للألعاب الـ 16 أمس الأول برنامج التقسيم، وهو المحطة التحضيرية الأخيرة بالنسبة للاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص.‬‬‬‬