رسالة محبة وسلام.. قصة أمل ووئام.. دمج مع كل الاحترام.. العالم في أبوظبي.. والعاصمة تبهر العالم بلمسة إنسانية ورسالة استثنائية.. حدث يجمع الكل في أحضان عاصمة الإبداع والتألق.. هنا أبوظبي.. هنا أصحاب الهمم.. هنا الإرادة.. هنا الفرسان.. هنا كل شيء لأغلى فئة في مجتمعنا.. هنا 32 دولة.. 1015 لاعباً.. 16 لعبة.. كلهم في ضيافة عاصمة الإبهار بشعار «التماسك والاتحاد» الذي استلهم من التقاليد الشعبية لنسج سعف النخيل، والذي يعبر عن التماسك والاتحاد اللذين تمثلهما دورة الألعاب الإقليمية والعالمية، كما يؤكد الشعار مساعي أبوظبي لنشر روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع كافة.

حدث نجح قبل أن يبدأ، وزار إماراتنا السبع في ألفة ومحبة، يعزز قيماً اعتادتها إمارات الخير والسلام.. حدث تزامن مع عام زايد، ليعبر عن ما قدمه مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قدم كل شيء لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً.. حدث يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

الرسالة وصلت في دار زايد، دار الأمل والحلم.

كانت اللوحات معبرة، واختصرت الصورة كل شيء، لتضع الجميع في قلب الحدث.. تمازجت الألوان وشعارات الدول، واختلفت اللغات، ولكن توحد الجميع في دار الخير.