عبدالوهاب: حضرنا إلى الإمارات للاحتفال بقدرات لاعبينا

أبوظبي (الاتحاد)

لبت الجماهير الغفيرة التي حضرت في أرض المعارض أمس، دعوة المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لتوجيه تحية جماعية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه غير المحدود لمسيرة الأولمبياد الخاص، وذلك في مستهل كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التي أقيمت أمس.

وقال عبدالوهاب: «ونحن في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي (عام زايد) بمناسبة مرور مئة عام على مولده، نترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث نتذكر بكل الخير ما قدمه لإقليمنا، بل للعالم أجمع من أعمال جليلة. وأيضاً ونحن نحتفل بمرور 50 عاماً على إنشاء الأولمبياد الخاص الدولي يتحتم علينا تقديم تحية خاصة إلى روح مؤسسة هذه الحركة الدولية الفريدة السيدة يونيس كنيدي شرايفر».

وأردف عبدالوهاب: «أتينا اليوم إلى دولة الإمارات الشقيقة للاحتفال بقدرات لاعبينا، من خلال إقامة الألعاب الإقليمية التاسعة، وهي المرة الثالثة التي تستضيفها الإمارات، حيث كانت المرة الأولى في عام 2006 في دبي والثانية عام 2008 في أبوظبي، ولا يفوتنا هنا أن نشكر الدول كافة التي استضافت الألعاب الإقليمية منذ بدايتها عام 1999، حيث نشكر مصر والمغرب ولبنان وتونس وسوريا، لكن هذه النسخة تختلف اختلافاً جذرياً بل جوهرياً، حيث تشهد مشاركة 850 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة من الإقليم ولأول مرة 150 لاعباً ولاعبة من 13 دولة من خارج الإقليم، ومن جميع أنحاء العالم».

وشدد عبدالوهاب على أن النسخة التاسعة من الألعاب الإقليمية، تعد بمثابة البروفة النهائية للحدث الأكبر والأضخم والأول من نوعه كحدث أولمبي عالمي يقام في الإقليم «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو الألعاب العالمية أبوظبي 2019. ووجه عبدالوهاب شكره، في كلمته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص الإماراتي، وإلى معالي شما المزروعي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وإلى جميع الأعضاء.