نظرية جديدة: القمر تشكّل من أقمار صغيرة كثيرة

الاتحاد نت

قد يكون قمرنا الذي نعرفه ليس قمراً واحدا لكن أقمارٌ كثيرة... تلك الصخرة التي تطير حول الأرض قد تكون في الواقع نتيجة لسلسلة من الاصطدامات الكونية.

تلك الاصطدامات ربما تكون قد ولدت الكثير من الأقمار الصغيرة التي تحولت معاً إلى قمر واحد كبير نعرفه ونراه كل ليلة على هيئته الحالية.

وحتى الآن يعتقد كثير من العلماء أن قمرا واحدا عملاقا اصطدم بالأرض في مراحلها الأولى وأرسل قطعة إلى الفضاء أصبحت القمر الذي نعرفه فيما بعد. لكن علماء إسرائيليين يقولون إن اصطدامات صغيرة تجمعت معاً لإنشاء مجموعة من الأقمار الصغيرة.

وعلى مدى ملايين السنين تجمعت تلك الأقمار الصغيرة لتشكل قمراً واحداً عملاقاً نراه في كل ليلة.

وأجرى الباحثون ما يقرب من 1000 محاكاة على الكمبيوتر وأشارت تقديراتهم إلى أن نحو 20 عاملاً قد تقوم بهذه المهمة. ويقول الباحثون إن هذا من شأنه أن يفسر لماذا يبدو أن القمر يتألف من مواد من الأرض بخلاف بعض الكواكب الأخرى.