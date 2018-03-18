هزاع بن زايد: حلم عزيز رعاه ودعمه محمد بن زايد حتى صار واقعاً في عام زايد

مصطفى الديب، عبدالله القواسمة، وام (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت، مساء أمس، رسمياً، فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بحفل افتتاح أسطوري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

شهد حفل الافتتاح، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح، الرئيس الفخري لنادي المعاقين الكويتي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن افتتاح الدورة التاسعة الإقليمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، حدث عالمي يرسخ مكانة الإمارات في المجالين الرياضي والإنساني معاً، واعتبر أن استضافة الإمارات الحدث العالمي في 2019، حلم عزيز رعاه ودعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منذ البداية حتى صار واقعاً في عام زايد.. وتوجه سموه بالتحية لأصحاب الهمم قائلاً: «أنتم مصدر الإلهام والعزم، وتخطي الصعاب وتجاوز المستحيل».

وسطرت العاصمة أبوظبي تاريخاً جديداً في حفل افتتاح النسخة التاسعة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص مساء أمس بأرض المعارض، ومجدداً أكدت أبوظبي، أنها من حولت الحلم إلى حقيقة والسراب إلى واقع، وجعلت للسعادة عنواناً وللفرحة مكاناً.. إنها الحقيقة المتزينة بجمال الحلم ولهفة تحقيقه وتجسيده إلى شيء ملموس.