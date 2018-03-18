حمدان بن راشد يتوج «حرير» بذهبية «دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ختام النسخة الخامسة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي والنسخة الرابعة عشرة لمعرض دبي الدولي للخيل، أمس، والتي أقيمت على مدار 3 أيام بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك فيها 220 جواداً تنافست في 16 شوطاً، وعلى جوائز مالية قدرها 4 ملايين دولار (15 مليون درهم).

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتتويج أبطال الفحول، وهي الفئة الأخيرة من الأمسية، وفاز «ا. س. حرير» لمربط الصقران للخيول العربية والمربي الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونال جائزته المالية 275 ألف دولار، وفاز بالميدالية الفضية، «أكواتور» من بولندا للمالك إس كي ميخالوف، وحصل على 165 ألف دولار، فيما حصل على الميدالية البرونزية «إيدن سي» من السعودية للمالك خالد بن سعيد بن عبدالله السيد وحصل على 60 ألف دولار.

حضر اليوم الختامي للبطولة، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وزياد عبدالله كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبد الرحمن أبو الشوارب، ومحمد التوحيدي، وسلطان اليحيائي، وقصي عبيد الله، بالإضافة إلى عادل سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية.

أما عن بقية نتائج البطولات، فقد نجحت «ع ج بنفسج» لمربط عجمان في تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة المهرات بعمر سنة، فيما نالت المهرة «آل أر ايرادي إسكيلبر» من السعودية ملك خالد بن سعيد بن عبدالله السيد والمربي لاس روسس أستانسيا، الميدالية الفضية، وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب المهرة «دي شهيانة» من مربط دبي للخيول العربية.