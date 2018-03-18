محمد بن راشد يشهد سباق ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن فعاليات اليوم الختامي للمهرجان، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، والذي أقيم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية «طيران الإمارات».

وتوج الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «ضاحي» لإسطبلات M7 بطلاً للسباق الذي شارك فيه 415 فارساً وفارسة من داخل الدولة وخارجها، وسجل البطل زمناً قدره 4:20:28 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.64كلم/&rlm&rlm ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد علي الناصري على صهوة «فيستا دو بارثاس» لإسطبلات سيح السلم للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4:22:42 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.41كلم/&rlm&rlm ساعة.

وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «إن شاء الله سلاجر» لإسطبلات (F3)، مسجلاً زمناً وقدره 4:23:20 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.34 كلم/&rlm&rlm ساعة.