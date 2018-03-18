أشجار الكرز تتصدر الأخبار في اليابان

طوكيو (أ ف ب)

حل فصل الربيع رسمياً، أمس السبت، في طوكيو، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، إزهار أشجار الكرز الذي يترافق مع سلسلة من الاحتفالات.

واعتبر خبراء الوكالة الذين يتابعون أشجار الكرز في معبد ياسوكوني، أن الزهور الأولى ظهرت قبل تسعة أيام من موعدها الاعتيادي، وخلال أسبوعين يتميز موسم ازهرار أشجار الكرز بطغيان اللونين الزهري والأبيض في الشوارع والمدارس والمعابد احتفالاً بحلول الربيع.

وأوضح مسؤول في الوكالة في معبد ياسوكوني في وسط العاصمة اليابانية، أن «درجات الحرارة المعتدلة نهاية فبراير، ومطلع مارس سمحت بتسريع تفتح البراعم». واحتل نبأ حلول موسم الربيع في طوكيو صدارة أخبار وسائل الإعلام اليابانية، فيما تنافسات وكالات الأرصاد الجوية على طرح توقعات للمدن الكبرى الأخرى في البلاد. في طوكيو، يصل موسم تفتح زهور أشجار الكرز، أوجه في غضون أسبوع، وسيكون محور تجمعات كثيرة على صعيد العائلة والأصدقاء والزملاء في حدائق المدينة.