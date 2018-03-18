«طقس سيّئ» للفرنسية ماري ندياي بالعربية

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة الوطني، أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الترجمة العربية لرواية «طقس سيّئ» للروائية الفرنسية ماري ندياي، وترجمة ماري طوق، ضمن سلسلة «روائع الأدب الفرنسيّ الحديث» التي يشرف عليها ويراجع ترجماتها كاظم جهاد.

تجمع أعمال ماري ندياي بين الواقعيّ إلى الفانتازيا والرمزيّ، وغالباً ما يسود في أعمالها تأرجح مقصود وثريّ بالدّلالات بين مستويات التعبير هذه. فتجد لديها غرابة وألفة في آنٍ معاً، من نمطِ ما سمّاه فرويد الألفة الغريبة أو المُقلقة.

تندرج الرواية في أجواء الاستبعاد التي تحفل بها روايات ندياي، كما تصوّر استحالة التواصل أو صعوبته القصوى.

ولدت الروائيّة ماري ندياي في النورماندي بفرنسا، ونشأت هي وأخوها الوحيد في الضاحية الباريسية بور لا في كنف والدتهما المعلّمة. ولم يكن لها أكثر من سبع عشرة سنة حين صدرت روايتها الأولى «أمّا عن المستقبل الثريّ» في 1985.

أمّا ناقلة العمل إلى العربيّة، ماري طوق، فهي كاتبة ومترجمة من لبنان، من مواليد 1963، وتقيم وتعمل حاليّاً في مجال التعليم في مدينة جبيل بلبنان.