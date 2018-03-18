ثلاث مداخلات حول مسرحة السيرة الذاتية

عصام أبو القاسم (الشارقة)
تواصلت مساء أمس الأول، الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة الثامنة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية، حيث نظمت ندوة تحت عنوان «مسرحة السيرة الذاتية: ذاكرة عربية» في مقر إقامة الضيوف، قدمها وأدارها الباحث المسرحي الإماراتي خالد البناي، وتحدث في منصتها الكاتب الجزائري عز الدين جلاوجي، والناقد العراقي عواد علي، والمؤرخ المسرحي المصري سيد علي إسماعيل. في أولى المداخلات تحدث جلاوجي عن مفهوم «السيرة الذاتية»، متبنياً المعنى الذي أسبغه عليه الناقد الفرنسي فيليب لوجون، في كتابه «السيرة الذاتية - الميثاق والتاريخ الأبدي»، وهو إن النص السيري هو حكي مستعاد.
وفي ما يتعلق بالمسرح، قال جلاوجي، إنه لم يعثر على نص كُتب ليجسد فوق خشبة المسرح على أساس أنه سيرة ذاتية، ولكن ثمة نصوص عديدة عرفها تاريخ المسرح يمكن عدّها (سيرة غيرية). وذكر الكاتب الجزائري، أن بعض النصوص التي كتبت في إطار ما يعرف بـ»المسرح التاريخي» تنطوي على جوانب من (السير الغيرية)؛ وفي هذا الإطار أخذ نموذجاً نص تحت عنوان (أبوليوس) كتبه الجزائري أحمد الأحمدي عن سيرة لوكيوس أبوليوس صاحب رواية (الحمار الذهبي)، واستعرض أجواء النص، من ناحية الوصف والحوار ليطابق بينه وبين سيرة أبوليوس، منتهياً إلى أن العمل المسرحي للأحمدي لم يخرج من نطاق سيرة أبوليوس، في أبعادها الاجتماعية والنفسية وفي دائرتها المكانية.
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وفي مداخلته، ركز سيد علي إسماعيل على تجارب المسرح المصري، وخاصة في بدايات القرن الماضي، وتكلم بصفة خاصة حول تجربة محمد لطفي جمعة وحافظ نجيب.