الملهاة تغلب المأساة في «حرب النعل»

إبراهيم الملا (الشارقة)
إنه المسرح الحيَ، النابض، المنشغل بعلاقة ودّ وانحياز وتضامن مع الجمهور، انحياز يصل أحيانا إلى تغليب الملهاة على المأساة، والكوميديا على التراجيديا، حتى وإن كان النص صارما وجديّا في طرح قضيته وأسئلته.
إنه مسرح حسن رجب الذي بانت ملامحه بقوة مساء أمس الأول مع عرض «حرب النعل» الذي قدمه. ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام الشارقة الرسمية في دورته الثامنة والعشرين.
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كل شيء هنا ينمو في الوداعة، وكل العلاقات تنشأ على الألفة والتعاضد والمشاركة الجماعية بين الأهالي، ولكن لاشيء يدوم على حاله، في غلبة الأطماع، والجشع، وتسيّد الطغيان، طغيان سوف يمثله الوالي أو النوخذة «الحوت» (الممثل حسن يوسف) بمساعدة وكيله (الممثل محمد بن يعروف) اللذان يستوليان على الحصة الأكبر من الأسماك المجففة، بحكم القدرة الشرائية للحوت، الذي يحفظ الأسماك في مخازنه ويدخرها للبيع بسعر أعلى، وإمعانا في التعبير عن استبداده وجشعه يصدر الحوت أوامره بمنع الصيادين من دخول البحر بحجج وأعذار واهية كي يتحكم أكثر في المخزون الموسمي، وكي يبسط هيمنته على السوق ويديره كيفما شاء.
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قدم حسن رجب الملمح المأساوي للحكاية، في نسق سمعي وبصري ينتمي للكوميديا السوداء، كي يكسّر حدة المضمون المأساوي للنص، مستثمرا شخصية السكيّر (أحمد الصنقل) في انتزاع ضحكات الجمهور وسط الفضاء المتجهّم للحكاية، وكانت حركة الإضاءة فاعلة في ترجمة هذا الشكل المتنافر في العرض، وصولا إلى خلق حالة فرجوية مختلفة، يراهن حسن رجب على تنويعها وضخها بحسّ عال من التجريب واختبار الأدوات الإخراجية بصيغ متعددة، ومغامرات مشهدية أكثر جرأة وتجاوزا لسقف التوقعات، بغض النظر عن الحكم النقدي عليها، سلبا كان أم إيجابا.