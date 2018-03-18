لطيفة بنت محمد: «سكة» منصّة للمواهب

غالية خوجة (دبي)

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، في حي الفهيدي التاريخي بدبي، الدورة الثامنة من معرض سكة الفني المتواصل لغاية السادس والعشرين من هذا الشهر، بحضور كبير لعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية والإعلامية والمهتمة.

وبهذه المناسبة، قالت سموها: «في إطار دعم مبادرة عام زايد، تحتفي النسخة الثامنة من معرض سكة الفني بقيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويعكس المعرض، باعتباره منصّة فنية بارزة، قيم المغفور له الشيخ زايد المتمثلة في نشر رسالة التسامح وتعزيز لغة الحوار والتنوع عبر سلسلة من المبادرات الهادفة إلى مدّ جسور التقارب بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم جنباً إلى جنب مع تسليط الضوء على المواهب الفنية الناشئة محلياً وإقليمياً.

وأضافت: «يُعد سكّة، المبادرة الأبرز لموسم دبي الفني، أكبر معرض معاصر في المنطقة بقيادة الفنانين حيث يوفر منصّة فريدة للمواهب الناشئة محلياً وخليجياً لعرض الجديد من أعمالهم، وعاماً تلو الآخر، يكتسب سكّة مزيداً من الزخم والحضور خاصةً وأنه يلعب دوراً محورياً ضمن جهودنا الرامية إلى إعداد ورعاية أجيال المستقبل من الكوادر الفنية والمبدعة لتحفيزهم على دخول ميدان العمل في مجال الفنون والثقافة بينما نواصل مسيرتنا نحو بناء اقتصاد قائم على الإبداع. ولا شك أن مثل هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها رافداً جوهرياً من روافد تحقيق أهداف وتطلعات رؤية (2021) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وإنني أتطلع إلى رؤية ما ستقدمه هذه الاحتفالية الفريدة بالفنون للجمهور في نسخة هذا العام». ويحفل برنامج هذه الدورة بالكثير من الفعاليات الثقافية والفنية من معارض تشكيلية فردية وجماعية، فن التصوير، موسيقا، غناء، ورش عمل، أفلام (سينما، فيديو، رسوم متحركة)، وفنون مسرحية، انطلاقاً من هذا المكان العابق برائحة الأزمنة، الذي يفتح أجنحته لمعانقة مختلف جنسيات الأرض ولغاتهم وعاداتهم وثقافاتهم وفنونهم، وأعمالهم الموزعة على الساحات والجدران والأبواب والمنازل القديمة المطلة على الحاضر.

ويؤكد المعرض على أهمية الفنون والثقافة الإسلامية في ترسيخ دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما سيعمل البيت السعودي الذي تنظمه «تماشي» على جذب الاهتمام إزاء الثقافة الغنية للمنطقة، وستشارك جمعية دبي للشعر، والمبادرة السينمائية (لوكو موشن دبي) بعدة لغات، ومشاركة بعض المخرجين الإماراتيين المستقلين وطلاب الجامعات، كما يفتتح مركز تشكيل منزل (10) معرضين للتصوير، (من قلب الظلام) و(ملامح الخور)، أمّا في جناح «آيكون بوث» للفنانة مارتا لاموفسيك، فيمكن للزوار الاستمتاع بتجربة (D.I.Y.)، إضافة إلى المبادرات المجتمعية مثل «ساند سكيبس» التي يطلقها ستوديو «مواهب - بيوتيفول بيبول»، وفي معرض «سامسونغ فريم» و»كريتوبيا آرت»، يمكن للزوار مشاهدة فن كريتوبيا الرقمي.