مسؤول أميركي: باكستان لا تضغط على «طالبان»

واشنطن (أ ف ب)

صرح مسؤول أميركي أمس بأن باكستان لا تبذل جهوداً كافية للضغط على حركة طالبان على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بتعليق مساعدات تصل قيمتها إلى ملياري دولار. وتتهم الإدارة الأميركية باكستان بالتساهل مع مجموعات متطرفة، خصوصاً حركة طالبان الأفغانية التي تأمل في دفعها إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «الباكستانيون أرادوا أن يظهروا وكأنهم يردون». وأضاف أن الباكستانيين «بذلوا أدنى حد من الجهود ليبدوا وكأنهم يستجيبون» للأميركيين. وتابع «ما زلنا نقدم طلبات محددة جداً، وفي هذه الحالة يستجيبون. لكننا لم نر من جانبهم المبادرة التي نتوقعها ونعرف أنهم قادرون على القيام بها».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن صيف 2017 استراتيجيته لأفغانستان وعبر عن موقف حازم حيال إسلام آباد. لكن أشار إلى إمكانية إجراء حوار مع المتمردين.

وانتقد ترامب في تغريدة مطلع يناير، باكستان بحدة. وقال إن «الولايات المتحدة قدمت بغباء 33 مليار دولار من المساعدات إلى باكستان في السنوات الـ15 الأخيرة ولم يعطونا شيئاً في المقابل سوى أكاذيب وازدواجية في المواقف، وهم يستغبون بذلك مسؤولينا». وتنفي باكستان أي دعم للمتطرفين وتؤكد أنها ضحت بالكثير في محاربة الإرهاب.