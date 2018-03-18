حزب الخضر يتضامن مع مسلمي ألمانيا

برلين (د ب أ)

أبدى حزب الخضر تضامنه مع المسلمين في ألمانيا في أعقاب الهجمات الأخيرة على مساجد هناك، وتصريحات وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر بشأن الإسلام.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، كاترين جورينج - إكارت أمس، إن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك سيشارك في جلسة الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني «بوندستاج» يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت جورينج - إكارت: «نريد سويا توجيه رسالة واضحة تفيد بأنه لا تسامح مع العنف في بلدنا أياً كان مصدره أو الجهة المستهدفة» مضيفة أن زيهوفر أهان مشاعر المسلمين بتصريحاته عن الإسلام، وقالت: «هذه فضيحة».

وكان زيهوفر قال في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية أول أمس: «الإسلام ليس جزءاً من ألمانيا». ونأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المقابل بنفسها عن تلك التصريحات.

وفي إشارة إلى الهجمات التي تستهدف نزلاً للاجئين أو مساجد، أكد زيهوفر قبل تنصيبه وزيراً للداخلية يوم الاثنين الماضي، أنه لا تسامح مع الجرائم والعنف في أي اتجاه.