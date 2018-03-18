انتهاء مشاورات كوريا الشمالية والسويد دون إعلان نتيجة ملموسة

ستوكهولم (أ ف ب)
انتهت أمس في ستوكهولم الاجتماعات بين مسؤولين كبار من كوريا الشمالية والسويد التي تمثل المصالح الدبلوماسية الأميركية في بيونغ يانغ، من دون إعلان تقدم ملموس بشان قمة معلنة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
وتتالت اللقاءات الرفيعة المستوى والاتصالات الهاتفية على أعلى مستوى منذ الخميس لتكريس القمة التاريخية المعلنة لكن من دون تأكيد رسمي حتى الآن، بين الرئيسين الأميركي والكوري الشمالي. ولم يحدث حتى الآن أي اتصال مباشر بين مسؤولين كوريين شماليين وأميركيين. كما لم يتم تحديد موعد أو مكان القمة المرتقبة التي ينتظر أن تتطرق إلى مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي بعد أشهر من التصعيد.
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