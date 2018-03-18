ميانمار: الروهينجا العائدون لن يبقوا في مخيمات «إلى الأبد»

مونجداو، ميانمار (أ ف ب)
أكد مسؤول محلي ميانماري أمس، في ولاية راخين أن لاجئي الروهينجا العائدين لن يحتجزوا في مخيمات أنشئت مؤخراً «إلى الأبد» في ظل تصاعد المخاوف بشأن عملية إعادتهم الشائكة. وقال يي هتوت المسؤول عن مقاطعة مونجداو «لا يمكنني أن أطلب منهم البقاء في المخيمات إلى الأبد.. لا نية لدينا لإبقائهم طويلاً».
وأضاف أن الحكومة «ستعيدهم إلى قراهم الأصلية أو مناطق قريبة منها». وأدلى هتوت بتصريحاته في إطار جولة للصحفيين أشرفت عليها الحكومة في ولاية راخين، حيث جرت الحملة العسكرية أواخر أغسطس التي أفرغت المنطقة من نحو 700 ألف مسلم من أقلية الروهينجا.
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لكن لم يعد بعد أي من الروهينجا، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن على ميانمار بذل مزيد من الجهود لضمان سلامة الأقلية التي استهدفتها حملة أمنية اعتبر المجتمع الدولي أنها ترقى إلى «تطهير عرقي».
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