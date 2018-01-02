تصاعد صادرات كوريا الجنوبية

سيؤول (رويترز)

ساهم نمو الطلب العالمي على رقائق الذاكرة والبتروكيماويات في ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 8.9% في ديسمبر لتسجل الصادرات في 2017 أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة، وأظهرت بيانات أمس أن صادرات العام كله قفزت 573.9 مليار دولار بما يعادل 15.8% ليكون عام 2017 الأفضل منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

وما زالت حكومة كوريا الجنوبية تتوقع نمواً قوياً العام الحالي ولكنه أكثر تواضعاً عند 4%. ومع استفادة الاقتصاد من ازدهار التجارة العالمية رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة لأول مرة فيما يزيد على 6 سنوات في نوفمبر. وجاءت الزيادة في ديسمبر البالغة 8.9% أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين عند 10.3% وتراجعت قليلاً عن زيادة نسبتها 9.5% في نوفمبر. وقفزت الواردات 13% في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز الزيادة التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 12.1. وقالت وزارة التجارة إن الواردات ارتفعت 17.7% في 2017 بدعم ارتفاع الطلب على المعدات اللازمة لإنتاج رقائق الذاكرة ومنتجات الشاشات.