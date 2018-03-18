3 قتلى بتفجير انتحاري استهدف شركة أمن في كابول

كابول (وكالات)

قتل 3 مدنيين على الأقل بتفجير انتحاري، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه أمس، فيما يواصل مقاتلو الحركة ضغوطهم على كابول وسط تزايد الدعوات إلى إجراء محادثات سلام. وفي غضون ذلك، قتل 37 من «داعش» بغارات جوية أميركية في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.

وجرح العديد في التفجير الانتحاري الذي وقع في ساعة الذروة صباحاً في المنطقة الصناعية في المدينة، وقالت وزارة الداخلية، إنه كان يستهدف شركة الأمن العالمية «جي 4 اس».

وهذا رابع تفجير انتحاري تشهده كابول في ثلاثة أسابيع، ويأتي بعد أيام على تأكيد الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية وقوات الأطلسي في أفغانستان أن حماية العاصمة تشكل المحور الرئيسي لجهود هذه القوات حالياً.

كما يأتي فيما تواجه «طالبان» ضغوطاً متزايدة لقبول العرض الذي قدمه الرئيس أشرف غني الشهر الماضي بإجراء محادثات سلام.