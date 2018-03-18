موسكو تطرد 23 دبلوماسياً وأزمة تسميم الجاسوس تتفاقم

موسكو (وكالات)

طردت روسيا 23 دبلوماسياً بريطانيا، أمس، في رد محسوب على اتهامات من بريطانيا بأن الكرملين دبر هجوماً بغاز أعصاب سام على عميل روسي مزدوج سابق وابنته في جنوب إنجلترا.

وفي تصعيد لأزمة في العلاقات بين البلدين، قالت روسيا، إنها قررت إغلاق المجلس الثقافي البريطاني، وهو مركز تساهم أنشطته في تعزيز الصلات الثقافية بين البلدين، والقنصلية البريطانية العامة في سان بطرسبرج. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أمهلت الدبلوماسيين البريطانيين أسبوعاً لمغادرة البلاد.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن بريطانيا ستبحث خطواتها التالية مع حلفائها خلال الأيام المقبلة. وأضافت خلال منتدى لحزب المحافظين «لن نتسامح على الإطلاق مع تهديد حياة المواطنين والآخرين على أراضينا من قبل روسيا. يمكن أن نطمئن للدعم القوي الذي تلقيناه من أصدقائنا وحلفائنا حول العالم».

وتأتي الخطوة، التي جاءت أكثر صرامة من المتوقع، بعد قرار بريطانيا يوم الأربعاء طرد 23 دبلوماسياً روسياً بسبب الهجوم الذي وقع في مدينة سالزبري. ولا يزال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) في المستشفى في حالة حرجة منذ الهجوم.