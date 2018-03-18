عاهل المغرب يؤكد الالتزام بتقوية علاقات التعاون مع الشعوب والبلدان الأفريقية

الرباط(وكالات)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، التزام بلاده بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الأفريقية، لاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء وتقوية التعاون جنوب - جنوب، مشيراً إلى أن المملكة من البلدان الأفريقية التي يحدوها طموح كبير وإرادة أكيدة لتمكين أفريقيا من تولي زمام أمورها والتحكم في مصيرها.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن ذلك جاء في كلمة العاهل المغربي خلال فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا)، بالمغرب، موضحاً أنه من أجل تقدم أفريقيا، لا بد لها من حشد كل طاقاتها، وإقامة شراكات مبتكرة، تعود بالنفع على جميع الأطراف المنخرطة فيها، داعياً أبناء القارة الأفريقية، لاسيما الشباب منهم، للتعبئة الجماعية، والتحلي بالعزم والإصرار، من أجل رفع التحديات الجسام التي تواجهها أفريقيا، والانخراط الفعلي نحو النمو المشترك.

وشدد العاهل المغربي، على أنه إلى جانب حسن استثمار الموارد والإمكانات المتوافرة، «ينبغي لأفريقيا أيضاً أن تسخر كل الوسائل والآليات المتاحة لها، لكي تستجيب للتطلعات المشروعة لشعوبها، لاسيما من خلال التعاون جنوب- جنوب الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لانبثاق أفريقيا كقارة صاعدة». وأشار إلى أن المملكة المغربية تحرص على إقامة مشاريع استراتيجية كبرى منها، مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق الكهرباء على المستوى الإقليمي، ومشروع إحداث وحدات لإنتاج الأسمدة بشراكة مع إثيوبيا ونيجيريا، الذي يهدف إلى تحسين المردودية الفلاحية، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق التي ينتمي إليها هذان البلدان.

كما دعا العاهل المغربي، «كل البلدان الأفريقية الشقيقة إلى تعزيز انخراطها في هذا التعاون البناء، من خلال تقوية فعالية مؤسساتنا الإقليمية وشبه الإقليمية، باعتبارها ركائز متينة للاندماج القاري».