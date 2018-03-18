إصابة فلسطيني بقصف إسرائيلي شرقي غزة

غزة (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إصابة فلسطيني نتيجة قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، إن فلسطينياً وصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة إصابته بجروح طفيفة من قصف إسرائيلي شرق غزة. وكانت المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف سقطت في أراضٍ زراعية على حدود قطاع غزة فيما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بتفجير جيش الاحتلال لعبوات ناسفة مزروعة على الحدود.

إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة أمس، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل من دون أن تسفر عن إصابات، بحسب ما اعلن الجيش الإسرائيلي الذي رد باستهداف موقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع. وأورد الجيش في بيان أن الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديداً في منطقة كانت خالية من أي جندي إسرائيلي. وأضاف «رداًً على ذلك، استهدفت دبابات إسرائيلية نقطة مراقبة لحماس». والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الإسرائيلي أيضا باستهداف مواقع لـ«حماس».