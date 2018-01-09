«عود الآراك» تقرأ الغربة والحنين إلى الوطن

عصام أبو القاسم (الشارقة)

استضاف منتدى الشعر في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة، مساء أمس الأول، المبدعة العراقية، متعددة المواهب، عود الآراك، رفقة ولديها «حمزة فرات» وهو عازف عود، و«عسل فرات» عازفة القانون.

وفي مستهل الأمسية، التي قدمتها الناقدة العراقية ساجدة الموسوي، قرأت الآراك مجموعة من نصوصها الشعرية، المفعمة بالحنين إلى الوطن، باكية اضطرارها على مفارقته بسبب حروبه العبثية والملعونة، وصورت، عبر قطعة نثرية، المصاعب والتحديات، الوجودية والنفسية، التي كان عليها، هي الأنثى والأم، أن تجابهها في طريق هجرتها من موطنها، مروراً بالشام، وصولاً إلى أوروبا.

أصدرت عود الآراك، وهو اسم مستعار تصر عليه، أربع مجموعات شعرية هي (تمتمات) و(هدهدات) و(شذرات) و(نمنمات)، وهي فنانة تشكيلية أقامت معارض فنية في عدد من البلدان، وخاصة في أوروبا.

وأنصت حضور الأمسية أيضاً للعازفة عسل التي قدمت عبر آلة القانون مجموعة من المقطوعات الموسيقية العربية ومن التراث العراقي، قبل أن تقدم الشاعرة الهنوف محمد شهادات التقدير والمشاركة للمشاركين في الأمسية.