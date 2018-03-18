أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور عادل عامر، الخبير في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن قطر خصصت ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 130 مليار دولار لتدمير سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير من المال كان كفيلاً بأن يقضي على فقر وبطالة وجهل ومرض ملايين المواطنين من العرب.

وتساءل عامر في ورقة بحثية بعنوان: «قطر أنفقت 130 مليار دولار على دعم الإرهاب»، ألم يكن هذا الوجه من الإنفاق أجدى وأنفع للدول العربية وللشعب القطري نفسه بدلاً من إنفاقه على تدمير دول وقتل شعوب؟ ويعني ذلك تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في مختلف الدول العربية التي سيبلغ نصيب كل منها 29 مصنعاً كبيراً. وتابع: بالنظر إلى تفاوت الإمكانيات المادية من دولة لأخرى، فإن هذه المليارات كانت ستركز أكثر على الدول الأكثر احتياجاً، ما يعني أنها بكل بساطة تستطيع إحداث طفرة تعليمية في نصف الدول العربية على الأقل.

وأشار إلى أن الهدف الأول لإنفاق قطر 130 مليار دولار على دعم الإرهاب، هو تفكيك وتدمير أقوى الجيوش العربية بما فيها الجيش المصري والعراقي والسوري والليبي، والهدف الثاني، هو السيطرة على الحكم في البلاد العربية، وتقسيم الدول الأربع إلى بعض دويلات حتى تصبح إسرائيل هي الدولة الأقوى بالمنطقة، وكان ذراع قطر الأول لتنفيذ مخططها هم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم القاعدة، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني.

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