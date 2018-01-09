محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تطوير علاقتها بالمغرب

العين (وام)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها وتطويرها.
قام بتسليم الرسالة معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يرافقه معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال استقبال سموه لهما في قصر المقام بالعين.
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من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزير المغربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحيات سموه لجلالة الملك محمد السادس، وتمنياتهما للمملكة المغربية، وشعبها الشقيق اطراد التقدم والنماء.
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