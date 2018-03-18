«الكردستاني» يعلن قتل 18 جندياً تركياً شمال أربيل

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)

أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني «PKK»، أمس، مقتل 18 جندياً تركياً بمواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمال أربيل. وقال الجناح في بيان صحفي نشره موقع قناة «السومرية نيوز» العراقية، «شنت قوات الجيش التركي المتواجدة في منطقة برادوست الحدودية التابعة لناحية سيدكان، شمال أربيل، هجوما على مواقعنا ثلاث مرات»، مبينا أن «قواتنا ردت على الهجوم وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 جندياً تركياً خلال الهجمات الثلاث». وأضاف الجناح، أن «اثنين من مسلحي العمال الكردستاني قتلا خلال المواجهات»، لافتاً إلى أن «الجيش التركي استخدم الطائرات الحربية خلال المعارك». وكان مسؤولون في حكومة إقليم كردستان أكدوا، في وقت سابق، توغل القوات التركية بنحو 5 كم إلى داخل الأراضي في منطقة ناحية سيدكان الواقعة في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وفي سياق آخر، قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة على أيدي عناصر تنظيم «داعش» في إحدى القرى غربي مدينة كركوك. وقالت مصادر «إن عناصر في تنظيم داعش تسللت إلى قرية طويلعة في ناحية الرياض غربي كركوك وقتلوا عائلة مكونة من 5 أشخاص، تنتمي إلى عشيرة الوشاحات وذلك لتعاونهم مع القوات الأمنية ثم لاذوا بالفرار». وفي حادث منفصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل 4 عناصر من «داعش» في عملية أمنية انطلقت أمس غربي مدينة كركوك. وأوضحت المصادر «أن القوات الأمنية نفذت عملية تمشيط في وادي أبو خناجر غربي مدينة كركوك، واشتبكت مع 4 من عناصر التنظيم تم قتلهم بين ناحيتي الرشاد والرياض».

وأعلن الجيش العراقي أن طائرات التحالف شنت غارتين جويتين على أهداف للتنظيم الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، وفي قضاء الدبس بكركوك، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قياديان يوصفان بالكبيرين. فيما أعلنت عمليات محور كركوك مقتل أكثر من ثمانين عنصرا لداعش منذ انطلاق عملية عسكرية لتمشيط المنطقة قبل عشرين يوما.

وعلى الرغم من شن القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط واسعة في محافظتي كركوك وديالى فإن تنظيم «داعش» كثف هجماته على مناطق متفرقة في 4 محافظات، مستهدفا المدنيين والقوات المشتركة.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن التنظيم أصبح ضعيفا ولم يعد بمقدوره السيطرة على أي منطقة في العراق، ولكن خطره يتنامى في العراق ما بعد هزيمته.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، أمس، بأن قوة أمنية عثرت على جثة شرطي قضى رمياً بالرصاص غرب الموصل. وقال المصدر إن «قوة أمنية عثرت على جثة شرطي كان مختطف قبل يومين قرب حي دوميز غرب الموصل»، مبيناً أن «الجثة كانت مربوطة الأيدي ومعصوبة الأعين وتحمل آثار طلقات نارية».