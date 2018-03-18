النظام السوري يقتل العشرات ويواصل تهجير أهالي الغوطة

دمشق (وكالات)

ارتكبت طائرات النظام السوري، مجارز مروعة في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة ومدينة معرة النعمان بريف إدلب راح ضحيتها أكثر من 60 مدنياً ومئات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال فيما لايزال العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما يواصل عشرات آلاف المدنيين في الغوطة وعفرين نزوحهم نتيجة المعارك المحتدمة في المنطقتين.

وقتل 50 مدنياً وأصيب المئات بجروح جلهم من الأطفال والنساء نتيجة استهداف طيران النظام والطيران الروسي تجمعاً لأهالي بلدة زملكا كانوا متجهين إلى دمشق من معبر بلدة حمورية.

كما قتل 8 أشخاص بينهم 5 أطفال وامرأتين وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية للنظام استهدفت بلدة عين ترما. وتعرضت مدينة حرستا لأكثر من 20 غارة جوية بينها قنابل عنقودية وفوسفورية و20 صاروخا، كما تعرضت مدن وبلدات دوما وعربين وكفربطنا والريحان وحزة وحي جوبر لغارات جوية مماثلة خلفت العشرات من الجرحى في صفوف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء. ودارت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات الموالية له على جبهات بلدة جسرين، حيث تمكن فيها الأخير عقب غارات جوية مكثفة وعنيفة جدا من السيطرة الشبه كاملة على البلدة، بينما تمكنت فصائل المعارضة من قتل وجرح العشرات من قوات النظام، كما تستمر المعارك في بلدة الريحان بشكل عنيف مع تمكن قوات النظام من السيطرة على أجزاء منها، فيما أعلن «جيش الإسلام» عن تمكنه من عطب 3 مدرعات وقتل العشرات من عناصر النظام خلال المعارك في الريحان.

وأعربت فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية عن تأييدها لتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأكدت استعدادها للتفاوض مع روسيا لوقف إطلاق النار برعاية أممية. وأكد بيان مشترك صادر عن «فيلق الرحمن وجيش الإسلام وحركة أحرار الشام» التزام الفصائل بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.