«ابتكار مركز المدينة الفني» يختتم فعالياته السبت

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي اختتام فعاليات معرضه «ابتكار مركز المدينة الفني: صالات عرض بإشراف الفنانين، 1952 - 1965»، المقام تحت إشراف وتنظيم متحف «غراي» للفنون، متحف الفنون الجميلة بجامعة نيويورك في مدينة نيويورك، في 13 يناير، بما يُعد فرصة أخيرة لرؤية تشكيلة رائعة من الأعمال الفنية التاريخية لعدد من أشهر الفنانين.
ويرصد هذا المعرض المتحفي محطات تطور المجتمع الفني في نيويورك خلال فترة الخمسينيات والستينيات في الوقت الذي شكّل فيه فنانو حي مانهاتن السُفلي باكورة الصحوة الفنية التي شهدتها مدينة نيويورك لاحقاً وعززت مكانتها كعاصمة ثقافية بارزة.
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وخلال هذه الفترة، ساهم الفنانون في توسيع حدود ما يُعرف بمنطقة مانهاتن السُفلى. وقد تمخّضت المعارض الفنية التي أقاموها، سواء بالتعاون بين مجموعة من الفنانين أو تحت إشراف فنانين، عن اتجاهات جديدة في عالم الفن كما يُعزى الفضل إليها في توسيع الحدود الشرقية لما كان يُعرف بـ «مركز المدينة» لتشمل لاحقاً المساكن والأبنية الصناعية الموجودة في حي مانهاتن السُفلى. وقد لعبت هذه المساحات الجديدة دوراً بارزاً في تشكيل ملامح الأعمال الفنية التي أبدعها وقام بعرضها هؤلاء الفنانون.
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وكان رواق الفن قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق معرضه القادم بعنوان «المؤقت الدائم» في 24 فبراير القادم، والذي يسلّط الضوء على فنانَيْن مرموقَيْن في منتصف مسيرتهما المهنية وهما ساندي هلال وأليساندرو بيتي.