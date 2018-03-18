محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز العلاقات

‏أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي، مع معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة. واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، والتنسيق المتبادل، والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «خالص التهنئة لفخامة شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين، مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مواصلة قيادة الصين وشعبها الصديق إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار، متطلعين إلى تعزيز علاقات بلدينا وتطويرها على الصعد كافة».