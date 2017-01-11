إرهاب الجنود العائدين من الحروب.. "طاعون" يروع الأميركيين !

(دينا محمود - لندن)

"اضطرابات ما بعد الصدمة طاعونٌ يضرب العديد من المحاربين الأمريكيين السابقين" اعتراف ورد على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، بعد 48 ساعة فحسب من الهجوم الدموي الذي وقع في أحد مطارات فلوريدا يوم الجمعة الماضي، على يد جندي أمريكي خدم في العراق سابقاً.

وبدا تعهد كارتر بمعالجة "الجروح النفسية والخفية" التي أصيب بها العديد من جنود بلاده خلال حربي العراق وأفغانستان، إقراراً بتفاقم ظاهرة الهجمات التي يشنها الكثير من هؤلاء الجنود عقب عودتهم إلى الولايات المتحدة بعد سنوات قضوها في ساحة القتال، وهو ما دعا مراقبين إلى اعتبارهم "خطراً إرهابياً فريداً من نوعه" يواجهه الأمريكيون في الوقت الراهن.

فقبل أن يخدم منفذ هجوم فلوريدا "استيبان سانتياغو" في صفوف الحرس الوطني الأمريكي في العراق، لم تكن تظهر عليه أي مؤشرات عنيفة، بحسب عائلته، التي قالت إنه عاد إلى البلاد "شخصاً آخر" يختلف في سلوكه وتصرفاته عما كانوا يألفونه منه من قبل.