قراءة وتجارب في التراث الشعبي وواقع أدب الطفل العربي

باريس (الاتحاد)
استضاف جناح الشارقة في معرض باريس للكتاب ندوة بعنوان: «الأثر الخالد»، تحدث فيها كل من الدكتور الباحث اللبناني وجيه فانوس، والدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ القديم في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، والناقد والشاعر الإماراتي سعيد حمدان، وأدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف.
واستهل الندوة د. وجيه فانوس، وقال: «الذاكرة لها تأثير واضح على الإرث والنتاج الأدبي والفكري، ولا يمكن للفرد أن يعيش بلا ذاكرة، وبالتالي فإن التراث جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعوب وفعالية حضورها».
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وتناول سعيد حمدان في مداخلته علاقة الأدب الوثيقة بالتاريخ، مشيراً إلى «صعوبة الفصل بين الحقلين»، لما فيهما من ترابط. وأكد أن الإمارات لا تزال أرضاً خصبة لرفد الأدب والشعر والتاريخ والتوثيق بالكثير من المواد الحيّة.
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وتحدثت شرف الدين، عن تجربتها الشخصية في الكتابة وكيف تحولت مع الزمن وتراكمت لتصبح ناضجة كمشروع ثقافي متكامل، مشيرة إلى «وجود تكامل بين العمل الإبداعي والمشاعر الشخصية».
وأكدت أبو الهول، «ضرورة الابتعاد عن الأحكام المسبقة» في الكتابة للأطفال»، مشيرة إلى أن أعمالها تبتعد عن المثالية وتكريس عوالم الشر والخير.