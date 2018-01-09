كاران جوهر: الحفاظ على النجاح أصعب من تحقيقه

نيودلهي (د ب أ)

قال المخرج والمنتج الهندي الشهير كاران جوهر، إن الوصول للنجومية ليس بالمهمة الصعبة، لكن على المدى البعيد، من الصعب الحفاظ على المكانة التي يتم الوصول إليها.

ونقلت وكالة بريس تراست أوف إنديا الهندية عن كاران (45 عاماً) القول إن سبب نجاح النجوم عامر خان وسلمان خان وشاروخان وأكشاي كومار هو أنهم تمكنوا من الحفاظ على تواصلهم مع جمهورهم.

وأضاف: «هم مستمرون في نجاحهم ويحظون بمزيد من الاحترام».

وقال: «سوف أكمل عامي الـ20 في قطاع السينما الهندية عام 2019، وأستطيع أن أقول إنه من الصعب البقاء في هذه المكانة. تحقيق النجاح ليس بالمهمة الصعبة ولكن الحفاظ عليه هو الأمر الصعب».

ومن المقرر أن يشارك جوهر قريباً في برنامج «إنديا نيكست سوبر ستارز»، وهو برنامج ينتمي لفئة برامج الواقع، حيث سيقدم فرصة للممثلين الطامحين للوصول لبوليوود.

ويذكر أن كاران شارك في إنتاج أو إخراج مجموعة من أشهر الأفلام الهندية ومنها «ماي نيم إذ خان» و«كوشي كوشي هوتا هاي»، و«أي ديل هي مشكل».