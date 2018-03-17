بدور القاسمي: الأدب يتجاوز المسافات

باريس (الاتحاد)
أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، أن الشراكات الاستراتيجية العالمية، خصوصاً في مجال كتب الأطفال ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح نوافذ فكرية للتفاهم والتسامح مع الآخر.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية أقيمت تحت عنوان «أهمية الشراكات مع الناشرين الدوليين، ودورها في الوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز الفرص التجارية» بمشاركة إيدويج باسكيه، الرئيس التنفيذي لغاليمار جونيس، وأدارتها الإعلامية أوليفيا سنيجي، ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن الأدب قادر على تجاوز المسافات، وعلى مساعدتنا في الوصول لما هو جديد ومختلف، ومهمة ناشري كتب الأطفال الأولى هي نشر المؤلفات التي تعزز القيم الأخلاقية في نفوس الأجيال الجديدة، وتترك فيهم أثراً إيجابياً، وتفتح أمامهم أفق المعرفة لتوسيع مداركهم، وتؤكد دورهم وواجبهم تجاه الإنسانية».
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واعتبرت أن الترجمة واحدة من الآليات التي أثبتت فاعليتها تاريخياً على تجاوز حاجز اللغة، واقتراب الثقافات من بعضها، والوصول إلى جملة ما يطرحه العالم من معارف، وآداب عبر اللغات الوسيطة، مشيرة إلى أن مجموعة كلمات تستند على هذه الآلية في جملة ما تقوده من جهود عمل مع دور النشر العالمية.
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