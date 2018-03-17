بدور القاسمي: الأدب يتجاوز المسافات

باريس (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، أن الشراكات الاستراتيجية العالمية، خصوصاً في مجال كتب الأطفال ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح نوافذ فكرية للتفاهم والتسامح مع الآخر.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية أقيمت تحت عنوان «أهمية الشراكات مع الناشرين الدوليين، ودورها في الوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز الفرص التجارية» بمشاركة إيدويج باسكيه، الرئيس التنفيذي لغاليمار جونيس، وأدارتها الإعلامية أوليفيا سنيجي، ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن الأدب قادر على تجاوز المسافات، وعلى مساعدتنا في الوصول لما هو جديد ومختلف، ومهمة ناشري كتب الأطفال الأولى هي نشر المؤلفات التي تعزز القيم الأخلاقية في نفوس الأجيال الجديدة، وتترك فيهم أثراً إيجابياً، وتفتح أمامهم أفق المعرفة لتوسيع مداركهم، وتؤكد دورهم وواجبهم تجاه الإنسانية».

وتوقفت الشيخة بدور، خلال الجلسة، عند النتائج الاستراتيجية التي حققتها «مجموعة كلمات» مؤخراً، من خلال تعاونها مع نخبة من دور النشر العالمية، وكان أبرزها دار (غاليمار جونيس) الفرنسية للنشر.

واعتبرت أن الترجمة واحدة من الآليات التي أثبتت فاعليتها تاريخياً على تجاوز حاجز اللغة، واقتراب الثقافات من بعضها، والوصول إلى جملة ما يطرحه العالم من معارف، وآداب عبر اللغات الوسيطة، مشيرة إلى أن مجموعة كلمات تستند على هذه الآلية في جملة ما تقوده من جهود عمل مع دور النشر العالمية.

من جهتها، قالت إيدوج باسكيه، الرئيس التنفيذي لغاليمار جونيس، إن الأطفال بحاجة إلى نوعية متميزة من الأدب، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة كلمات شعرنا أننا في المسار الصحيح لنقل أفضل الإصدارات للأطفال من العربية إلى الفرنسية، حيث إنه من الضروري أن نقدم لأطفالنا الثقافات العالمية المختلفة من خلال الكتاب؛ لأننا إذا أردنا أن نؤسس أجيالاً منفتحة على نفسها وعلى الآخرين، فلا بد أن يحدث ذلك من خلال الكتاب».