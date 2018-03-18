إقالة تيلرسون.. خمس فرضيات

دانييل دبليو دريزنر*

انتهت فترة عمل ريكس تيلرسون في منصب وزير الخارجية، ليس بصوت انفجار ولكن بارتباك كبير.

هذه الحركة الشخصية تحديداً تم الإبلاغ عنها في أواخر شهر نوفمبر، لذا لا ينبغي أن يفاجأ أحد بهذا القرار. وعند هذه النقطة فإن أي شخص يفاجأ بطبيعة هذا العرض الواقعي للتحركات الشخصية في البيت الأبيض من المؤكد أنه يعيش في واحة منعزلة.

بيد أن لدي خمس أفكار أو بالأحرى خمس فرضيات، تتعلق بهذا الخبر:

1) إن تيلرسون لم يكن لديه أسوأ الغرائز السياسية، وربما يدرك من يقرأون مقالاتي منذ فترة أنني لم أكن من أشد المعجبين بتيلرسون، لذا دعونا نبدأ بالأمور اللطيفة التي يمكنني قولها. كان الدافع المبدئي لتيلرسون لقضاء أطول وقت مع الرئيس دونالد ترامب معقولا، نظراً لعدم وجود علاقة شخصية سابقة بين الرجلين. وكان دور تيلرسون يتمثل في كبح بعض التوجهات الأولية والغرائز الجامحة، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي، والرغبة في إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، والتردد في اللجوء إلى الأساليب الدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية. ويعد وزير الدفاع جيم ماتيس هو أكفأ مدير سياسات في حكومة ترامب، وقد شكل علاقة وثيقة مع تيلرسون. ولم يكن تيلرسون مخطئا في الاعتقاد بأن وزارة الخارجية يمكن إصلاحها.

2) كانت هذه خطوة ضرورية للغاية بالنسبة لترامب. فأهم عملة بالنسبة لدبلوماسي هي المصداقية، فإذا قال إن أمرا سيحدث ثم تم إلغاؤه من قبل رئيسه، فهذه مشكلة (وهذه بالمناسبة أحد الأسباب التي تجعل الدبلوماسيين يبدون حذرين دائماً ويدرسون لغتهم بعناية). لقد قوض ترامب مصداقية تيلرسون في مناسبات عديدة، وحملة التسريب المستمرة في وسائل الإعلام بأن تيلرسون في سبيله لترك المنصب، زادت من إضعاف موقفه. وبعبارة أبسط: إذا كنت رئيساً أجنبياً في اجتماع حكومي مع تيلرسون، هل كنت ستأخذ تأكيداته على محمل الجد؟ أما بومبيو، وزير الخارجية الجديد، فمن الواضح أن لديه علاقة وثيقة مع ترامب، كما سبق أن أظهر له كثيراً من الولاء علانية. وهذه العلاقة من شأنها أن تعطي بومبيو مزيداً من المصداقية كوزير للخارجية عندما يتحدث إلى محاورين أجانب.