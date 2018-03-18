طفرة البترول والغاز الصخري

جستين فوكس*

سوف تصبح الولايات المتحدة المنتج الأول للبترول في العالم، وستتفوق على روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا ما توقعته وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته خلال الأيام القليلة الماضية. وبالنسبة لهذه الصناعة الإنتاجية المحلية التي ظلت تتراجع لعدة عقود حتى عام 2009، يُعتبر ذلك تحولاً مدهشاً.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الولايات المتحدة هي الآن بالفعل أكبر منتج له في العالم، حتى أنها سبقت في إنتاجه روسيا، ولم يشهد إنتاجها منه أي تراجع خلافاً لما حدث في قطاع إنتاج البترول، بل شهد إنتاجها منه تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي.

وتم تحقيق هذه الطفرة الإنتاجية في مصادر الطاقة بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي للصخور وبعض الأساليب الأخرى لاستخراج البترول والغاز من الطبقات الصخرية، وهي التي تنطوي على نتائج إيجابية متعددة. وقدّر بعض المحللين الاقتصاديين عدد مناصب العمل المستحدثة في آبار استخراج البترول والغاز الصخري والقطاعات ذات العلاقة بالقطاعين في عام 2015 بنحو 725 ألف منصب، معظمها استحدثت بين عامي 2005 و2012. وقال خبراء آخرون إن الفوائد الاقتصادية المتعددة لطفرة الغاز الصخري خلقت نحو 4.6 مليون منصب عمل جديد وزيادة في القيمة السوقية للأسهم والسندات بنحو 3.5 تريليون دولار حتى عام 2016.

وبالرغم من ذلك، فإن العجز التجاري للولايات المتحدة، والذي تداولته وسائل الأخبار هذا الأسبوع، ارتفع في شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نهاية فترة الركود العظيم. ويشار أيضاً إلى أن الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي الصخري ساهم في تحقيق تحوّل كبير عن استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية. ويُذكر أن استخراج الفحم من المناجم ينطوي على أخطار كبيرة على العمال. وبهذا يكون الغاز الصخري قد ساهم في تنظيف الهواء وتخفيض معدل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو.

فما هي العوامل السلبية لهذه الطفرة؟