«مركز دبي المالي» ينجز مشروع «ذا إكستشينج»

دبي (الاتحاد)

استكمل مركز دبي المالي العالمي، أعمال إنشاء مبنى «ذا إكستشينج» بنجاح، حسب ما أعلن في بيان أمس. ويقع «ذا إكستشينج»، المؤلف من طابق أرضي و8 طوابق علوية، في قرية البوابة ضمن المركز. ويبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير في المبنى 147 ألف قدم مربعة، منها 114 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب، و33 ألف قدم مربعة لشركات تجارة التجزئة. ويضم المبنى- البالغ إجمالي تكلفته 180 مليون درهم إماراتي- مركز المؤتمرات الجديد، والذي سيستضيف الفعاليات المنظمة في المركز، حيث يعتبر بديلاً مناسباً لقاعات المؤتمرات في الفنادق، ومركزاً لجلسات وفعاليات تفاعلية محفزة لتبادل المعلومات والخبرات مما يسهم في تطوير الكوادر البشرية. وسيشمل المبنى أيضاً قبواً مؤلف من 5 مستويات، ومساحات مكتبية عصرية ومصممة حسب الطلب. كما يضم المبنى «ساحة ذا إكستشینج»، وهي عبارة عن ساحة خضراء ستكون بمثابة امتداد لمستوى البودیوم الحالي في قرية البوابة؛ و3 مطاعم مرخصة من الطراز العالمي، بما فيها مطعم على سطح المبنى.

وستكون بورصة «ناسداك دبي»، أول شاغلي المبنى الجديد، وبهدف التوسع ستنتقل من مبنى بریسنت 5 ضمن المركز إلى الطابق الثامن من مبنى «ذا إكستشینج». وتم حتى الآن تأجير 84 % من المساحات القابلة للتأجير في المبنى. وهذا دليل على الطلب المتزايد للمساحات المكتبية القابلة للتأجير في مركز دبي المالي العالمي، والذي يواصل تطوير بنيته التحتية لتلبية متطلبات مجتمعه المتنامي وتعزيز مركزه المتقدم كبيئة الأعمال الأفضل والأكثر جاذبية في دبي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس الإعلان عن الانتهاء بنجاح من إنشاء مبنى ذا إكستشینج سعي المركز الحثيث لتحقيق استراتيجيته المنشودة لعام 2024 والتي تنطوي على أهداف طموحة تتمثل بتوسيع حجم أعماله بواقع 3 أضعاف بحلول العام 2024. وسنتمكن من خلال تشييد مبانٍ حديثة مثل ’ذا إكستشینج‘ من استقطاب المزيد من اللاعبين الرئيسين والخبرات العالمية في قطاع الخدمات المالية، وذلك بفضل قدرتنا على تلبية احتياجاتهم. ونحن على ثقة تامة بأن مبنى ’ذا إكستشینج‘ سيثري تجربة زوار وموظفي المركز في آنٍ معاً على الصعيدين المهني والشخصي».