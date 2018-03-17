«بالما القابضة»: تسليم «سيرينيا ريزيدنسيز» في الموعد

دبي (الاتحاد)

سلمت شركة ‬بالما ‬القابضة مشروع «‬سيرينيا ‬ريزيدنسيز» الرئيس ‬البالغ ‬قيمته ‬1.5 ‬مليار ‬درهم، ‬في ‬الموعد ‬المحدد، وباعت الشركة ‬70% ‬من ‬الوحدات، ‬بينما ‬يتوقع ‬للمشروع ‬الفاخر ‬الآن ‬استقبال ‬الدفعة ‬الأولى ‬من ‬سكانه.

وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة «حقق المشروع استجابة استثنائية في السوق، مع إبداء الكثير من سكان نخلة الجميرا رغبتهم في الانتقال إلى سيرينيا ريزيدنسيز»، إضافة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن منازل مثالية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد في دبي».

وصمم هذا المشروع «هازل وونغ»، المهندسة المعمارية الشهيرة التي سبق لها إبداع أبراج الإمارات الشهيرة. ويعدّ «سيرينيا ريزيدنسيز» المشروع السكني الحصري الوحيد المكتمل على هلال جزيرة النخلة جميرا، حيث تم تطويره على مساحة قدرها 850,000 قدم مربعة، ويضم 250 وحدة تتراوح بين الشقق من غرفة واحدة أو 3 ‬غرف ‬وأجنحة ‬البنتهاوس، ‬مع ‬تخصيص ‬70% ‬من ‬مساحة ‬المشروع ‬للمناظر ‬الطبيعية ‬والمرافق، ‬لضمان ‬استمتاع ‬السكان ‬بالراحة ‬والاسترخاء ‬وفي ‬مساحات ‬واسعة ‬مفتوحة.

ويتميز مشروع «سيرينيا ريزيدنسيز» بسماته المعمارية الفريدة وتصميماته المعاصرة على نخلة جميرا، كما تم تعزيزه بالكثير من المرافق المتميزة والخدمات الفخمة. وتوجد في المشروع أكبر بركة سباحة خارجية خاصة على جزيرة النخلة، مع وجود حممات سباحة أخرى للكبار والأطفال، ومنطقة للعب مخصصة للصغار، وصالة ألعاب رياضية وملاعب للتنس صممت وفق أحدث المواصفات.