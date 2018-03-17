هيئة الاتصالات: تسجيل أسماء النطاق على أساس أولوية التقدم بالطلب

يوسف العربي (دبي)

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن تسجيل أسماء النطاقات يتم على أساس «أولوية التقدم بالطلب» بشرط أن يكون المتقدم بطلب الحجز متوافقا مع جميع متطلبات الأهلية.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في تصريح لـ«الاتحاد» حول آليات فض النزاعات بشان حجز أسماء النطاق أنه على صاحب التسجيل مسؤولية ضمان أن له الحق في استخدام اسم النطاق وأن تسجيل أو استخدام اسم النطاق لا ينتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق أخرى للغير ولا يتعارض مع أي قوانين سارية.

وقامت الهيئة متمثلة بإدارة أسماء نطاق الإنترنت بتطبيق سياسة أهلية اسم النطاق الذي يعرف معيار الأهلية لأسماء النطاقات الوطنية وتمتلك إدارة أسماء نطاق الإنترنت سياسة معالجة الشكاوى وسياسة تسوية الخلافات وتحدد هذه آلية تسوية نزاعات أسماء نطاق الإمارات عن طريقة تسوية النزاعات المستمدة من السياسة العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وأوضحت أنه يتم تسجيل اسم النطاق الوطني لمدة سنة واحدة وحتى 5 سنوات حسب رغبة مسجل اسم النطاق ويتم بعد ذلك تجديد التسجيل ويجب أن يكون اسم النطاق من رمزين بحد أدنى و63 حرفاً بحد أقصى على أن تبدأ وتنتهي بحرف أو رقم.