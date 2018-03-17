ماكرون يفتتح محطة طاقة شمسية في الهند

دبي (الاتحاد)

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي محطة طاقة شمسية شيّدتها مجموعة «إنجي» الفرنسية في ميرزابور، تعُد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أوتار براديش بقدرة 101 ميجاواط في أوقات الذروة. وقالت إيزابيل كوشر الرئيس التنفيذي لشركة إنجي «إن افتتاح هذه المحطة وإنجازات أخرى، تدعم طموحنا في أن نكون شريكاً رئيساً في تطوير مصادر للطاقة المتجددة بالهند التي تعُد سوقا متناميا للتحول العالمي للطاقة».

وكانت المجموعة فازت بمشروعين لتوليد طاقة الرياح، الأول بقدرة 30 ميجاواط في ولاية غوجارات، والثاني بقدرة 50 ميجاواط في ولاية تاميل نادو، وبدأت التشغيل التجاري لمحطة بهادلا للطاقة الشمسية في راجستان بقدرة 190 ميجاواط، وكانت المجموعة فازت بمشروع ميرزابور للطاقة الشمسية بقدرة 101 ميجاواط في مايو 2016، ووقعت اتفاقية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع شركة الطاقة الشمسية الهندية في يونيو 2016. وتعتبر كل هذه المشروعات جزءاً من طموح الحكومة الهندية لتعزيز تطوير الطاقة الكهربائية المتجددة في الدولة وزيادة حصة الطاقة المتجددة من خلال مزج المصادر المتعددة للطاقة.

وتعُد مجموعة إنجي حالياَ أكبر منتج مستقل للطاقة الكهربائية في العالم، والطاقة المتجددة تشَكل نسبة 23% من إجمالي حجم الإنتاج عالمياً (24 جيجاوات من 102.7 جيجاوات، نهاية العام 2017)، وتهدف المجموعة إلى إضافة 14 جيجاوات إلى حجم الطاقة المتجددة بحلول العام 2022.