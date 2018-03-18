بيع طلب وظيفة «جوبز» بـ 174 ألف دولار

لوس أنجلوس (رويترز)

تم بيع طلب وظيفة من صفحة واحدة ملأه ستيف جوبز قبل أكثر من 4 عقود والذي عكس طموحات مؤسس شركة «آبل» في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة وهو ما يزيد 3 أضعاف عن تقديرها المسبق. وقالت دار المزادات على الإنترنت «آر.آر» ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من انجلترا فاز في المزاد لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، نحو 50 ألف دولار. وقالت دار المزادات إن سعر البيع الذي تم التوصل إليه يوم الخميس يبلغ 174757 دولارا.

وكتب في خانة الاسم «ستيف جوبز» وفي خانة العنوان «كلية ريد» وهي كلية في «أوريجون» درس فيها جوبز لفترة قصيرة. وبجانب خانة الهاتف كتب «لا شيء». وكتب جوبز في خانة (القدرات الخاصة) مهندس فني أو مصمم برمجيات. ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها. وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا. وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما. وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل «ماك أو.إس إكس» وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41806 دولارات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بيعت بمبلغ 26950 دولارا.