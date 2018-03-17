نصف نمو إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط

حسونة الطيب (أبوظبي)

أضحت الإمارات رائدة في المنطقة وعلى صعيد العالم في تنويع مصادر الطاقة وتبني الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في تحول الطاقة، بحسب مارك فينلي، المدير عام أسواق الطاقة واقتصادات أميركا في شركة «بي بي» البريطانية.

وقال فينلي في حوار خاص مع «الاتحاد» خلال تواجده في أبوظبي أمس «تدرك الإمارات أهمية تنويع مصادر الطاقة، وشرعت بالفعل في تنويع مصادر اقتصادها وتبني الطاقة النووية والمتجددة ضمن مزيج الطاقة»، مضيفا أن «الإمارات أصبحت رائدة بالفعل في المنطقة وعلى صعيد العالم في بعض مجالات تنويع مصادر الطاقة وتبني الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وتشجيع الاستثمار في تحول الطاقة»، مشيرا إلى أن «التغيير في مصادر الطاقة لم يقتصر على تنوعها فحسب، بل عمدت الحكومة الإماراتية للتنويع حتى داخل قطاع النفط نفسه سواء في عمليات الاستكشاف والإنتاج أو التكرير والتوزيع».

وقال إن التحدي الذي يواجه «بي بي» وكذلك الإمارات في قطاع النفط، هو كيفية الاستمرار في الاستثمار، في وقت تحتدم فيه المنافسة، ما يعني أن هناك كثيرا من النفط في باطن الأرض الذي يعتمد استخراجه على مدى جدواه الاقتصادية، مؤكدا أن «الإمارات في وضع يؤهلها للمنافسة بسبب حجم الموارد وانخفاض تكلفة الإنتاج، إلا أن البيئة لا تخلو من المنافسة».

وأطلقت «بي بي» مؤخراً، تقريرها السنوي عن مستقبل أسواق الطاقة في العالم، الذي تستخدمه كأداة لتصميم محفظتها الاستثمارية العالمية. ويرى التقرير، أن العالم في حاجة لمزيد من الطاقة التي سيزداد الطلب عليها في المستقبل، وسط زيادة التنافسية في ظل المزيد من تنوع الإمدادات، حيث يركز صانعو القرار والمستهلكون على الكفاءة، بجانب حدة المنافسة داخل أنواع الوقود الرئيسة المتمثلة في النفط والغاز.